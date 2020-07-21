بيروت 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسعاد الجيش الإسرائيلي إلى انتهاكه للسيادة اللبنانية متجاوزاً كل القرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1701.وصدر عن قيادة الجيش اللبناني بيان أفاد أنّ زورقاً حربياً تابعاً لبحرية العدو الإسرائيلي أقدم على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة تبلغ حوالي 315 متراً لمدة 8 دقائق، ثم أقدم زورق معادٍ مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة لمسافة تبلغ حوالي 130 متراً لمدة دقيقة، وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وأضاف، وعلى صعيد الانتهاكات الجوية فقد حلّق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء منطقة صيدا الجنوبية، كما حلّق فوق البقاع الغربي على علو منخفض، منفذاً غارات وهمية، وأعلنت قيادة الجيش في بيان عن 3 انتهاكات جوية إسرائيلية عبر طائرات مسيّرة من نوع "أم كا"، نفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب عموماً.// انتهى //18:19ت م0221