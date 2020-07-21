واشنطن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسبحث وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا جيونغ كيونغ دو سبل تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، والتنسيق الوثيق بين سلطات الدفاع في البلدين.وناقش الجانبان خلال الاتصال البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدين ضرورة مواصلة دعم الجهود الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والسلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.كما تعهدا بمواصلة الحفاظ على الموقف الدفاعي المشترك بين البلدين، والتحالف لمعالجة البيئة الأمنية الديناميكية في شبه الجزيرة.وأكد الوزيران أهمية النظام الدولي القائم على القواعد والاستجابات المشتركة للتهديدات المشتركة مثل جائحة كوفيد-19.// انتهى //18:33ت م0228