نجران 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسنفذت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس جولات تفتيشية على محال بيع النظارات بنجران لمتابعة قرارات التوطين بالنشاط .وأوضح المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة في المنطقة حمد بن محمد آل منصور أن اللجنة قامت بزيارة ٢٢ محلاً لبيع النظارات، وحصرت 23 موظفاً سعودياً يعملون في النشاط، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في النشاط 28 عاملاً من مختلف الجنسيات، كما حصرت 7 فرص عمل جارٍ تجهيزها لشغلها بالكوادر الوطنية، مبيناً أن نسبة التوطين في النشاط تجاوزت ٤٥% .وأكد آل منصور أن نشاط بيع النظارات من الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وذلك للرفع من مشاركة السعوديين في سوق العمل والمساعدة في توفير بيئة عمل جاذبة وآمنة لعملهم، داعياً أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنباً لضبط المخالفات بحقهم من خلال متابعة اللجنة المستمرة لقرارات التوطين في القطاعات المستهدفة.// انتهى //19:10ت م0232