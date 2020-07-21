محايل 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستواصل بلدية محافظة المجاردة التابعة لأمانة منطقة عسير ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والمرافق الحكومية والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحماية المواطنين والمقيمين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.وقامت البلدية بجولات رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم للوقوف على التزامها بتطبيق التنظيمات الاحترازية والاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.// انتهى //20:33ت م0240