عام / بلدية محافظة المجاردة تواصل أعمال الإصحاح البيئي
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
محايل 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
تواصل بلدية محافظة المجاردة التابعة لأمانة منطقة عسير ، تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم والرش للأحياء والأماكن العامة والمرافق الحكومية والحاويات بالأحياء والشوارع العامة بالمحافظة، وذلك ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحماية المواطنين والمقيمين، والمحافظة على صحتهم وسلامتهم.
وقامت البلدية بجولات رقابية، على الأسواق والمراكز التجارية والمطاعم للوقوف على التزامها بتطبيق التنظيمات الاحترازية والاشتراطات ووسائل السلامة لضمان توفير بيئة آمنة.
// انتهى //
20:33ت م
0240