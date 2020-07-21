الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساستقبل معالي وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بديوان الإمارة أمس ,معالي رئيس جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري.وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز التعاون بين إمارة المنطقة وجامعة شقراء في مجالات العمل المشتركة ومناقشة الأهداف التعليمية والتدريبية وفق توجيهات سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه .// انتهى //20:34ت م0241