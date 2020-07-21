جدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستمتلك مدينة جدة مقومات سياحية عدة منها وجود 23 ممرًا للمشاة صُممت بأعلى المواصافات بطول 49 كيلومترًا حتى يمارس فيها أهالي جدة وزوارها رياضة المشي والترويح عن النفس في بيئة تتمتع ببتجهيزات متكاملة من أدوات الرياضة واللياقة البدنية الملائمة لمختلف الأعمار وذلك في إطار تحسين جودة الحياة.وتعمل هذه المماشي على تشجيع رياضة المشي واتخاذها سلوكًا صحيًا وترفيهيًا وحضاريًا، وزيادة نسبة ممارسة المواطنين والزوار للرياضة بشكل منتظم ضمن منظومة من المشروعات التي تعزّز الصحة العامة وتقدّم أفضل الخدمات لمرتاديها.ويُعدّ ممشى واجهة جدة البحرية الأطول من هذه المماشي بطول 4500 متر وعرض 10 أمتار ، يليه ممشى حي الأمير فواز بالطول نفسه وعرض 15 متراً ، أما من حيث العرض فيعدّ ممشى شارع الأمير فيصل بن فهد هو الأكبر عرضاً بين 25 و75 متراً ، يليه ممشى الرحاب الذي يبلغ عرضه بين 24 و42 متراً .وهُيِّئت المماشي لتكون متاحة للجميع بمختلف مرافقها وخدماتها، إذ زُودت باللوحات الإرشادية وخُططت بألوان وأرقام تحدد الأمتار والمسافات المقطوعة لممارسي هذه الرياضة، إضافة إلى تحديد مسارات للدراجات الهوائية يستطيع من خلالها هواة ركوب الدراجات مزاولة رياضتهم المفضلة في أمان تام -ولله الحمد- طوال اليوم .// انتهى //20:37ت م0242