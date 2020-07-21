محايل 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستواصل بلدية محافظة بارق التابعة لأمانة منطقة عسير تكثيف أعمال تأهيل الحدائق العامة والمسطحات الخضراء في منتزه خبت آل حجري، وتجميل وتحسين البيئة, وذلك ضمن خطة عمل أعدتها مسبقاً لتحسين المشهد العام مع عودة الحياة لطبيعتها وتهيئة الوضع البيئي كجزء من أولويات البلدية في خدمة المجتمع.وأكدت البلدية ممثلة بإدارة الخدمات أنها ركزت على تكثيف أعمال النظافة العامة والصيانة للمنتزه وتهذيب الأرضية الزراعية،مشيرة إلى تعقيم ألعاب الأطفال والجلسات بشكل مستمر، لافتةً الانتباه إلى أنها وضعت خطة لمتابعة تطبيق جميع الإجراءات الوقائية بمايضمن سلامة مرتادي تلك المتنزهات.// انتهى //20:43ت م0243