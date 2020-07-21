الرياض 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأنهت هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الدورة الأولى من البرنامج التدريبي عن بُعد " أخصائي تقويم مدرسي"، الذي يهدف إلى بناء قدرات المتدربين وتطوير مهاراتهم وإثراء خبراتهم في مجال التقويم والاعتماد المدرسي للمدارس الحكومية والأهلية والعالمية وفقاً لمعايير التقويم والتميز المدرسي الصادرة من هيئة تقويم التعليم والتدريب.وناقش البرنامج الذي شارك فيه 49 متدرباً ومتدربة، بواقع 40 ساعة تدريبية على مدى ثمانية أيام، الدراسة الذاتية والتدريب المباشر وتضمن تطبيقاً عملياً على ممارسة إعداد تقرير افتراضي لتقويم المدرسة من خلال حالة دراسية مقدمة للمتدربين.يذكر أن البرنامج مستمر في استقبال الراغبين بالانضمام وتطوير مهاراتهم التقويمية، مع العلم أن الإدارة العامة للتدريب تنظم هذا البرنامج بالتعاون مع المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي بالهيئة.// انتهى //20:43ت م0244