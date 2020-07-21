الباحة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الزهراني في وفاة والدهم عضو مجلس المنطقة الشيخ شنان بن عبدالله الزهراني- رحمه الله -.وسأل سمو أمير منطقة الباحة الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.فيما أعرب أبناء وأسرة الزهراني عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الباحة ، على تعازيه ومواساته لهم ، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب ، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه .// انتهى //20:47ت م0245