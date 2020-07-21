مكة المكرمة 30 ذو القعدة 1441 ه الموافق 21 يوليو 2020 م واسعقد مجلس وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي اليوم اجتماعاً برئاسة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية سلمان بن صالح المقوشي، الذي عقد عن بعد بحضور الأعضاء، وممثلي الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، والإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين وأمانة المجلس .وأوضح المقوشي أنه نوقش خلال الاجتماع تقارير الأعمال الميدانية والبرامجية والخطط التي نفذتها الإدارات - وعددها (21) إدارة- التابعة لوكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية في فترة فرض الحضر خلال جائحة كورونا في تنشيط الأعمال واستمراريتها عن بعد، ومراعاة آثار الجائحة وتيسير الأحكام الشرعية وبذلها لعموم المسلمين كما تضمنت التقارير جانبًا إحصائياً بلغة الأرقام لإبراز الجهود التي بذلت كمًّا وكيفًا.كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير أساليب تنفيذ الخطط والبرامج وأهمية تدريب العاملين عليها للارتقاء برسالة الحرمين الشريفين التوجيهية والإرشادية وإيصالها للعالم الإسلامي عن بعد بأفضل الوسائل المتاحة لتصل للعموم على أكمل وجه.// انتهى //20:50ت م0246