تونس 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأحبط الحرس البحري التونسي اليوم عمليتي هجرة غير شرعية قبالة سواحل مدينة صفاقس جنوب تونس أوقف خلالهما 79 مهاجراً غير شرعي تونسيين وأجانب.وأفادت مصادر أمنية بالجهة بإيقاف 19 شاباً تونسياً خلال العملية الأولى على متن مركب صيد كانوا في اتجاه السواحل الأوروبية، في حين جرى اعتراض مركب صيد في عرض البحر خلال العملية الثانية على متنه 60 مهاجراً غير شرعي من بينهم أجانب.وأشار المصدر إلى توجيه الموقوفين نحو الجهات المختصة لاتخاذ التدابير اللازمة في شأنهم.// انتهى //21:03ت م0247