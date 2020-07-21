تونس 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت تونس ثماني حالات إصابة وافدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الجملي للمصابين فيها من الفيروس إلى 1389 حالة مؤكدة.وبينت وزارة الصحة التونسية في بيانها اليوم تسجيل 1103 حالات شفاء من الوباء، في حين ظل عدد الوفيات عند 50 حالةً.وفي سياق متصل، قررت السلطات التونسية تشديد الرقابة الصحية بالمطارات والحدود البرية والموانئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات المحلية والوافدة.// انتهى //21:03ت م0248