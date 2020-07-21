مقديشو 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأطلقت الصومال نداء استغاثة اليوم مطالبةً المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من الفيضانات التي ضربت بعض مناطقه مؤخراً.وأفاد وزير الإغاثة وإدارة الكوارث في الحكومة الصومالية حمزة سعيد حمزة خلال مؤتمر صحفي أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على جنوب البلاد تسببت بحدوث فيضانات في أجزاء كثيرة منه، ما تسبب في نزوح واسع النطاق لسكان المناطق المتضررة، وخاصة في محافظات شبيلي السفلى، وشبيلي الوسطى، وإقليم بنادر، وأجزاء من أقاليم جوبا بجنوب البلاد.ولفت الوزير الصومالي الانتباه إلى أن النازحين أصبح لديهم احتياجات عاجلة من الغذاء والمأوى، مشدداً على ضرورة تقديم الوكالات الإغاثية المساعدة لهم بشكل عاجل.يذكر أن أكثر من 1700 عائلة نزحت من منازلها جراء فيضانات ناجمة عن ارتفاع مستوى مياه نهر شبيلي نتيجة الأمطار الغزيرة.وتكررت في السنوات الأخيرة فيضانات نهر شبيلي في موسم الأمطار ما أثر سلباً على حياة سكان عدة أقاليم.// انتهى //21:05ت م0252