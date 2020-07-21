أسمرة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واساتفقت إثيوبيا وإريتريا على تعزيز التعاون الشامل بينهما.وبحث الجانبان خلال قمة وُصفت "بالناجحة" جمعت رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي في العاصمة الإريترية، التقدم المحرز في علاقات التعاون بين البلدين. واستعراضا التحديات التي تمت مواجهتها في العامين الماضيين لتنفيذ إعلان السلام والصداقة التاريخي الموقع في يوليو 2018م.وكان آبي أحمد بدأ قبل يومين زيارة لأسمرة في مسعى لدفع مسيرة العلاقات بين البلدين بعد عامين من توقيع اتفاق سلام أنهى قطيعة عقدين ولم يأت بثماره المأمولة بحسب تصريحات مسؤولين في البلدين.وأشار وزير الإعلام الإريتري يماني جبرا مسقل أن الجانبين اتفقا على زيادة تعزيز التعاون السائد والشامل، مشيراً إلى أن الرئيس أفورقي ورئيس الوزراء آبي أحمد، أكدا العمل سويًا لتعزيز التعاون الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي.وتُعد الزيارة، الخامسة لرئيس وزراء إثيوبيا لإريتريا بعد إنهاء البلدين خلافاتهما في 2018، وتوقيعهما اتفاق مصالحة تاريخياً أنهى نزاعا طال لأكثر من عقدين من الزمن.// انتهى //22:04ت م0270