الأمم المتحدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأصدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، اليوم، تقرير عام 2020م بشأن تقييم الموارد الحرجية في العالم، ويتضمن تحليلات إقليمية وعالمية مفصّلة عن 236 بلداً وإقليماً.وأشارت في بيان لها اليوم إلى أن تقرير تقييم الموارد الحرجية في العالم يقدم معلومات أساسية لفهم نطاق الموارد الحرجية وحالتها وإدارتها واستخداماتها، مفيدةً بنشر التقييم كل خمس سنوات.وشددت الفاو على أهمية عكس مسار عملية إزالة الغابات وفقدان التنوع البيولوجي، داعيةً إلى صون الغابات والأشجار وإدارتها بشكل مستدام ضمن إطار نهج متكامل للمناظر الطبيعية.// انتهى //22:11ت م0272