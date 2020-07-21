عام / الموارد البشرية بطريف تنفذ جولات لمراقبة الالتزام بقرارات التوطين
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
طريف 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
نفذت إدارة التفتيش بمحافظة طريف التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ، جولات وحملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين و"البروتكولات" الصحية.
وأوضحت إدارة التفتيش ، أن الجولة أسفرت عن ضبط مخالفة وتحرير إنذارين ، لافتة الانتباه إلى أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود ملحوظات أو مخالفات والإبلاغ عن طريق تطبيق "معا للرصد " عبر الأجهزة الذكية ، أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 19911.
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