طريف 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسنفذت إدارة التفتيش بمحافظة طريف التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس ، جولات وحملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين و"البروتكولات" الصحية.وأوضحت إدارة التفتيش ، أن الجولة أسفرت عن ضبط مخالفة وتحرير إنذارين ، لافتة الانتباه إلى أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين ، داعية الجميع للتواصل معها في حال وجود ملحوظات أو مخالفات والإبلاغ عن طريق تطبيق "معا للرصد " عبر الأجهزة الذكية ، أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء على الرقم 19911.// انتهى //22:26ت م0274