عمّان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسزار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم، المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن.واطلع السفير على أقسام المركز، وأبرز نشاطاته والخدمات والدورات التي يقدمها للفتيات ذوات الإعاقة البصرية، مبدياً إعجابه بالمركز الذي يعد ثمرة تعاون مشرق بين حكومتي البلدين الشقيقين.// انتهى //22:29ت م0275