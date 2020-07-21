أثينا 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 197 حالةً.وذكرت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم تسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الإصابات فيها إلى 4048 حالةً.وأضاف البيان أن حالتين من بين الإصابات الجديدة كشف عنها عبر بوابات الدخول إلى اليونان وبقية الحالات حدثت في مناطق متفرقة في البلاد من بينها 17 حالةً بمنطقة (أتيكا) وسبع حالات في شمال اليونان.وأوضح أن من بين إجمالي الإصابات 1118 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 2059 حالةً نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين في اليونان.// انتهى //22:30ت م0276