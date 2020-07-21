أبها 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ ومتابعة سمو ولي عهده الأمين ـ حفظه الله - باستكمال المشروعات الأساسية بمنطقة عسير، عقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، اجتماعاً مع عدد من مسؤولي وزارة النقل والجهات ذات العلاقة، لمناقشة المشروعات الأساسية والطرق المحورية بالمنطقة.واستعرض الأمير تركي بن طلال خلال الاجتماع تنفيذ مشروعات طريق الساحل، طريق الحجاز - تهامة، والخطة التطويرية للعقبات الترابية وغير الترابية، والطرق المؤدية إلى المدينة الجامعية بالفرعا، مبدياً سموه رضاه على ماحققه التعاون المشترك بين هيئة التطوير ووزارة النقل من نجاح كبير في خطة إصلاحات موقع عقبة الصلبات الرابطة بين منطقتي عسير والباحة، وفتح أحد مساراتها بنهاية أغسطس القادم.وناقش سمو رئيس هيئة تطوير عسير آلية تنفيذ المشروعات المتعثرة بالمنطقة والجدول الزمني لها، ومنها: إصلاح طريق ( أبها - الطائف)، ومشروع تقاطع بلقرن (سبت العلايا)، ومشروع عقبة القامة بمحافظة تنومة، حيث طرح المشروعان في منافسة عامة وسيعلن عن إجراءات الترسية وتوقيع عقودها التنفيذية خلال ٤٠ يومًا القادمة، والمتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف ٢٠٢١م كما أعلن عنه، فيما بحث سموه إجراءات إنهاء المعوقات لمشروع "بني عمرو- آل سلمة"، واطلع على إجراءات إعادة الطرح والترسية لتنفيذ مشروع تقاطعات طريق الملك عبدالله منها: مشروع جسر تقاطع طريق الأربعين في أبها، وتقاطع طريق المطار - الفرعا مع طريق الملك عبدالله، وتقاطع طريق المدينة العسكرية، حيث بدئ في أعمال الترسية لاستكمال المشروع المتوقع تنفيذه في مدة لا تتجاوز العشرين شهرًا القادمة.ويأتي اجتماع سمو رئيس هيئة تطوير عسير، مع فريق وزارة النقل امتداداً لمتابعة المشروعات التطويرية بالمنطقة، ووقوف سموه خلال جولاته الميدانية على عدد من المشروعات المتعثرة والمتأخرة على طريق أبها – الطائف في حدود منطقة عسير، فيما اختتم الاجتماع بعدد من التوصيات التي يجري العمل عليها حالياً لمتابعة تنفيذ المشروعات كافة المتعلقة بطرق المنطقة.وشارك في الاجتماعات عدد من مشايخ القبائل وممثلي مجلس المنطقة والمجالس المحلية والبلدية والمواطنين والإعلاميين، حيث نوقش خلالها العوائق والتحديات، وإيجاد الحلول العاجلة بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وإزالة التعثر، وإتاحة الفرصة للمواطنين لإبداء آرائهم ومناقشة قضاياهم مع المسؤول بشكلٍ مباشر، فيما خلصت الاجتماعات إلى عدد من القرارات المهمة منها : دراسة جميع العقبات من موقع الصلبات إلى مدينة أبها ووضع خطة مع مجلس المنطقة لإيجاد الحلول العاجلة لها.كما تابع سموه القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة من خلال وقوف سموه منتصف فبراير الماضي على المشروعات ذاتها الممتدة على طريق أبها - الطائف، ومنها عقبة القامة بتنومة، وسبت العلاية، وعقبتي الصلبات والخشبة في محافظة بلقرن، حيث وجه الأمير تركي بن طلال حينها, فرع وزارة النقل بالمنطقة بإعداد تقرير مفصل عن تحويلة عقبة الصلبات ودراسة وضع انجراف التربة منها بما يضمن سلامة مرتادي الطريق، إضافة إلى متابعة سموه الدائمة لآلية تنفيذ مشروعات الطرق الأخرى، وهو ما جرى خلال الاجتماع الذي حضره معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، ومعالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ونائب رئيس هيئة تطوير عسير الدكتور سعد الغامدي.// انتهى //22:34ت م0277