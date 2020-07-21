محايل 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة بارق اليوم ، جلسته العادية الـ 56 ، بحضور رئيس المجلس سلطان بن أحمد البارقي ، والأعضاء ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بمبنى المركز الحضاري .واستعرض الاجتماع التقارير الدورية للبلدية ومدى إنجاز المشروعات فيها ، ثم أوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك ، وترتيبه لآلية مراقبة أسواق النفع العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها ، وكذلك اعتماد نقاط ذبح مساندة لمسلخي البلدية وآلية حجز مواعيد لذبح الأضاحي ، إضافة إلى مناقشة آلية إيصال الكهرباء للمنازل الشعبية ، وبحث جملة من متطلبات واحتياجات الأهالي من الخدمات البلدية.// انتهى //22:35ت م0278