عام / المجلس البلدي بمحافظة بارق يعقد اجتماعا دورياً
الثلاثاء 1441/11/30 هـ الموافق 2020/07/21 م واس
محايل 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واس
عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة بارق اليوم ، جلسته العادية الـ 56 ، بحضور رئيس المجلس سلطان بن أحمد البارقي ، والأعضاء ، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسة بمبنى المركز الحضاري .
واستعرض الاجتماع التقارير الدورية للبلدية ومدى إنجاز المشروعات فيها ، ثم أوضح رئيس البلدية المهندس محمد مرزن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك ، وترتيبه لآلية مراقبة أسواق النفع العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بها ، وكذلك اعتماد نقاط ذبح مساندة لمسلخي البلدية وآلية حجز مواعيد لذبح الأضاحي ، إضافة إلى مناقشة آلية إيصال الكهرباء للمنازل الشعبية ، وبحث جملة من متطلبات واحتياجات الأهالي من الخدمات البلدية.
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22:35ت م
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