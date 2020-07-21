روما 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجلت إيطاليا 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 128 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية.وقالت وزارة الصحة الإيطالية في بيانها اليوم: إن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس زاد في آخر 24 ساعة بذلك إلى 35073 وفاة، بينما ارتفع تعداد الإصابات المسجلة في إيطاليا منذ تفشي الوباء إلى 244752 مصاباً.// انتهى //22:39ت م0281