الباحة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسافتتح وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود، معمل ترميم ومعالجة الوثائق في الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة، وذلك خلال جولة تفقدية اليوم على مكاتب الأحوال المدنية بالمنطقة.ويعد هذا المعمل السادس الذي يفتتح ضمن الخطة المعتمدة لإنشاء وافتتاح (9) معامل لمعالجة وترميم الوثائق، حيث يجري العمل حالياً على تجهيز وافتتاح (3) معامل أخرى في ( المنطقة الشرقية، حائل، الجوف).وتهدف المعامل إلى معالجة الوثائق التي تعرضت للتلف نتيجة تقادمها أو تعرضها لعوامل مناخية أو طبيعية مختلفة، وذلك باستخدام أحدث الوسائل التقنية والمعدات الخاصة، وبإشراف نخبة من منسوبي الأحوال المدنية المتخصصين الذين تم تدريبهم على استخدام تلك الأجهزة بالتعاون مع مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز للترميم والمحافظة على المواد التاريخية بدارة الملك عبدالعزيز.وشملت الجولة التفقدية الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة ومكاتبها في ( الباحة، المخواة، قلوة، بلجرشي، العقيق، المندق) اطلع خلالها اللواء الجلعود، على سير أعمالها وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19 )، وكذلك مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين والأسلوب المتبع لاستقبالهم وإنهاء إجراءات معاملاتهم.تجدر الإشارة إلى أنه سبق افتتاح (6) معامل لترميم الوثائق في الأحوال المدنية في (الرياض، تبوك، جازان, المدينة المنورة، القصيم، الباحة).// انتهى //22:41ت م0282