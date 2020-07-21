باريس 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأكّد وزير الخارجية الفرنسي أنّ حبس السلطات الصينية للأقليات اللاتنية والدينية في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غربي الصين "غير مقبول"، مطالباً بكين بالسماح لمراقبي حقوق إنسان مستقلين بزيارة المنطقة.وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الجمعية الوطنية الفرنسية أنّ "فرنسا تتابع من كثب كافة الشهادات التي تنقلها الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان".وأضاف في تصريح له اليوم "بحسب المعلومات التي بحوزتنا أو قرأناها، هناك معسكرات اعتقال للأويغور واعتقالات جماعية وحالات اختفاء وعمالة قسرية وتعقيم قسري وتدمير لتراث الأويغور".وقال إنّ فرنسا تريد من الصين السماح بزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.// انتهى //22:45ت م0283