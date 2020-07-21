طرابلس 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية إلى جانب تعافي 38 مصاباً ووفاة حالة.وقال المركز في بيان اليوم إنه تسلم 1117 عينة للكشف عن الفيروس ليتبين سلبية 1009 عينات، منها 38 حالة شفاء، وإيجابية 108 عينات موزعة بموجب 67 حالة جديدة و 41 حالة مخالطين، إلى جانب تسجيل حالة وفاة وحيدة.// انتهى //23:32ت م0297