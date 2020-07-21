الأمم المتحدة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسسلطت القائمة بالأعمال بالإنابة للمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فداء عبدالهادي ناصر، الضوء على سياسة الضم غير القانوني الذي يقوم به المحتل الإسرائيلي خاصة في القدس الشرقية، إذ بعد أسبوع يكون قد مرّ 40 عاماً على ضمّ القدس الشرقية.وأكدت فداء ناصر، في كلمة افتراضية قدمتها لمجلس الأمن الدولي، في جلسته المنعقده اليوم لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، أن سياسات المحتل الإسرائيلي التمييزية عزلت الفلسطينيين وأبقتهم في 13 في المئة من مدينة القدس الشرقية، مفيدةً أن السلطة القائمة بالاحتلال خلقت إجراءات قسرية تقوم على هدم المنازل وسحب الإقامات ومنع لم الشمل.وقالت: كلها مصممة لترحيل الفلسطينيين القسري، حيث حاصر المستوطنون المدينة من الداخل والخارج، وهذه سياسات من الضم ونزع الملكية تسير ببطء وهي صامتة وعنيفة.ودعت القائمة بالأعمال بالإنابة للمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، العالم إلى عدم التغاضي عمّا تقوم به إسرائيل على الملأ، مشيرةً إلى أن المحتل الإسرائيلي لا يعتزم إنهاء الاحتلال القائم منذ 52 عاماً وصنع السلام، حيث إن المحتل الإسرائيلي يريد من عدم شرعيته أن يصبح واقعاً لا يمكن عكسه.// انتهى //23:37ت م0298