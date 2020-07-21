واشنطن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع ما عدا مؤشر ناسداك المجمع سجل انخفاظاً عند الإغلاق.وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 159.53 نقطة، أو 0.60 في المئة إلى 26840.40 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي ارتفاعاً 5.46 نقاط، أو 0.17 في المئة ليغلق عند 3257.30 نقطة.فيما سجل المؤشر ناسداك المجمع انخفاظاً عند الإغلاق بواقع 86.73 نقطة، أو 0.81 في المئة، إلى 10680.36 نقطة.// انتهى //23:45ت م0300