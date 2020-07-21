نيويورك 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسحذرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي من رفع حظر الأسلحة عن إيران، مؤكدةً أن الاجتماعات حول الشرق الأوسط في الأشهر القادمة يجب أن تركز على هذا التهديد الكبير للسلام والأمن الدوليين.وأعربت السفيرة كرافت في كلمة افتراضية قدمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة اليوم لبحث الوضع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية، عن قلقها بشأن عودة فيروس كوفيد ١٩ إلى فلسطين، مرحبةً بجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وفريقه لإيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.وأشارت إلى أن الأسوأ من الوضع في غزة هو احتمال أن النظام في طهران مستعد لإطلاق المزيد من البؤس وسفك الدماء، إذا سمح هذا المجلس برفع حظر الأسلحة عن إيران.وأفادت أنه يمكن للمجلس مناقشة دلالات وقرارات، لكن يجب أن يركز على كيفية غرس الأمل لدى الشباب، مشيرةً إلى أنه يجب أن مناقشة كيفية الحصول على جميع الأطراف على طاولة المفاوضات.// انتهى //23:59ت م0304