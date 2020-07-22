كييف 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واستمكنت السلطات الأوكرانية اليوم من إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا على متن حافلة بمدينة لوتسك شمال غربى البلاد، حيث اقتحمت السلطات الحافلة وتمكنت من القبض على المسلح.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بيان إنه لا يوجد مكان للإرهاب في أي دولة.وذكرت السلطات الأوكرانية أن 13 رهينة كانوا على متن الحافلة خلال المواجهة التي استمرت لأكثر من 12 ساعة مع المهاجم المسلح ببندقية كلاشنكوف ومسدس وقنبلة يدوية.// انتهى //00:04ت م0305