السيح 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأكملت بلدية الخرج استعداداتها لإطلاق سوق التمور بمدينة السيح بهوية جديدة غداً ، وذلك تحت شعار "طاح التمر"، بمشاركة فاعلة من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج .وحرصت الإدارات المختصة في البلدية على تجهيز سوق التمور الواقع في السوق المركزي بحي المنتزه بالسيح ، بما يتماشى مع الجوانب الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين من مرتادي السوق ، وتخصيص ساحة للمزادات تُنظف وتُعقم بشكل دائم ، وتكثيف الأداء في المختبر الصحي لفحص التمور ليكون ركيزة اطمئنان للمستهلك ، إذ وُضعت خطة متكاملة تتضمن تشديد الرقابة والكشف على المنتج، إضافة إلى الجولات الرقابية المتكررة للسوق.// انتهى //00:38ت م0308