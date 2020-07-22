واغادوغو 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسلقى جنديان على الأقل مصرعهما، فيما أصيب خمسة آخرون في هجوم استهدف وحدة عسكرية شرقي بوركينا فاسو، بالقرب من حدودها مع النيجر.وقالت مصادر أمنية بوركينية اليوم، إن وحدة "تانكوالو" العسكرية الواقعة في مقاطعة "كوماندجاري" تعرضت لهجوم شنه مسلحون مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين بينهم ثلاثة في حالة خطيرة.يذكر أن هذا الهجوم يأتي بعد هجومين آخرين استهدفا مدنيين الأسبوع الماضي في نفس المنطقة.// انتهى //00:41ت م0309