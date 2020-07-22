القاهرة 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسأحبطت قوات الجيش المصري محاولة هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، باستخدام أربع عربات وعدد من العناصر المسلحة.وأفادت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم بأن قوات التأمين للارتكاز الأمني قامت بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر المسلحة داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة، مما أسفر عن مقتل 18 مسلحاً، منهم فرد يرتدى حزاماً ناسفاً، وتدمير أربع عربات منهم ثلاث عربات مفخخة، مشيرةً إلى مقتل اثنين من قوات الجيش المصري وإصابة 4 آخرين خلال الاشتباكات.// انتهى //00:41ت م0310