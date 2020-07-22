جيزان 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسنفذت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم، برنامجاً تدريبياً "عن بعد"، بعنوان " أساسيات ومهارات التفكير العلمي" .وهدف البرنامج إلى إكساب طلاب وطالبات الجامعة المشاركين المهارات اللازمة في التفكير العلمي وتطوير مهاراتهم العلمية و الإنسانية في أساليب التدريب والتعليم لديهم.وتناول البرنامج الذي قدمه الدكتور أنور الحازمي العديد من المحاور حول التعريف بمفهوم التفكير العلمي، وسماته، ونظرياته وأبعاده، وأساليب تنميته، وأساسيات التفكير الابتكاري، وعوامل قوته وضعفه، والعلاقة بين الابتكار والمعلومات، وسمات المبدعين والمبتكرين.// انتهى //00:48ت م0311