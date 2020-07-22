واشنطن 30 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 21 يوليو 2020 م واسبحث وزير الدفاع الأميركي الدكتور مارك إسبر، في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس، سبل تعزيز العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة واليونان.وناقش الجانبان خلال الاتصال، المخاوف الأمنية المتبادلة في جنوب شرق أوروبا وعبر الجناح الجنوبي للناتو.وفيما يتعلق بشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا، أكد الوزيران ضرورة التزام جميع الأطراف بالمعايير الدولية والحفاظ على ضبط النفس.كما استعرضا نتائج تحديث اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل بين الولايات المتحدة واليونان في أكتوبر الماضي، التي تتيح فرصًا لتعميق التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة واليونان، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.// انتهى //02:14ت م0315