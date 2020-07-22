وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( أهل المسؤولية ) : يمرّ التضامن العربي بمرحلة دقيقة حساسة عبر تاريخه الحديث، هذا أمر يعرفه الجميع، فالأوضاع في الدول العربية ليست كما نتمنى في ظل التدخلات الخارجية، خاصة الإيرانية والتركية في الشأن العربي، والتي بكل تأكيد لا تصب في المصلحة العربية، بل هي ضدها على طول الخط، ولا تراعيها أبداً وتتدخل في شؤونها كأنها وصية عليها.وأضافت أن المملكة وعبر تاريخها المديد هي الحصن الحصين للأمة العربية، تسعى دائماً وأبداً من أجل الصالح العربي، والأمثلة هنا غير قابلة للحصر، فهي ممتدة عبر التاريخ لا ينكرها إلا جاحد غير منصف، فبلادنا تسعى دوماً لوحدة الصف العربي، فهذا ديدنها ومسؤوليتها التي تتصدى لها بكل حكمة واقتدار، والشواهد لا حصر لها، وعلى الرغم أنها مسؤولية جسيمة وليست بالسهلة على الإطلاق إلا أن قادتنا هم أهل لها بحكمتهم وبعد نظرهم ومتانة موقفهم الثابت من التضامن العربي المتمثل في تحقيق المصالح العربية العليا في وقت يتغير فيه وجه العالم، وتختلف تحالفاته وتتنافر مصالحه.وختمت:لم يعرف التاريخ العربي الحديث ذات الحالة التي يمر بها عالمنا العربي، فهي حالة غير مسبوقة، أصبح التدخل في شؤونه من سماتها، والأمثلة حاضرة في الذهن، فكان للمملكة موقف لا يختلف عن مواقفها السابقة، بل يعززها في لمّ الشمل العربي برفض تلك التدخلات التي أخلت بالأمن القومي العربي، وأدت إلى حالة من الوهن غير مقبولة، وجب التصدي لها حتى لا تستشري، وهذا هو بالتحديد ما تفعله المملكة بتصديها وأشقائها العرب لوقف تلك التدخلات، وإعادة الأمور إلى نصابها.// يتبع //07:02ت م0008