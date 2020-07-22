وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( مشاريع الإسكان.. ومستهدفات رؤية المملكة ): الـبرامج الـتي أطلـقتها رؤية المملـكة وخطط التحول الوطني شملت مختلف الحيثيات التي من شأنها تحقيق جودة الحياة للمواطن، وتأتي المشاريع الـسكنية بالـصورة الـتي تتأقلـم مع احتياجات مختلف شرائح ومؤسسات المجتمع بما في ذلـك التفاصيل المتعلقة بجودتها ومواصفاتها وتوافرها وسهولـة إجراءاتها من ضمن هـذه الأولـويات الـتي تلـقى الـدعم والـرعاية من حكومة المملكة الـعربية الـسعودية وكذلـك الـرعاية في الخطط والإستراتيجيات التي تضمنتها الرؤية.وأضافت أن ما ذكره وزير الإسكان وزير الـشؤون الـبلـدية والـقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خلال لـقاء افتراضي مع غرفة الشرقية بأن أي مشروع سكني يقدم فكرة جيدة تلـيق بالمواطن سيجد الدعم، فالوزارة تحرص على حرية السوق، ويهمنا في المشروعات الـسكنية أن تحقق جودة أفضل للحياة، يشكل دلالـة أخرى لهذه المفاهيم المرتبطة بالدور المنتظر من هذا المحور في تحقيق مستهدفاته من الـرؤية، فهو يلتقي في مساراته مع ما أعلنته وزارة الإسكان في وقت سابق من مُخططات سكنية جديدة عبر بوابتها الإلكترونية وتطبيق الهواتف الـذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة لحجز الأراضي، ليصل إجمالي المُخططات التي طُرحت عبر «سكني» إلـى 192 مخططا توفر أكثر من 171 ألف أرض، منها 34 مخططا أُطلقت خلال النصف الأول من 2020 توفر أكثر من 28 ألـف قطعة، مع استمرار الـبرنامج في طرح عدد من المخططات شهريا ضمن خيارات وحلول سكنية متنوعة مُتاح حجزها بسهولـة إلـكترونيا، في إطار الاستدامة في استحداث حلـول إلـكترونية تساعد في تسهيل الإجراءات علـى المواطنين الـراغبين في تملـك الأراضي والاستفادة من خيار «البناء الـذاتي» عبر تطبيق الأجهزة الذكية لتوقيع العقد إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الفروع، وتوفير مزيد من الخدمات مثل اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الـذاتي، وتسليم 90 ألـف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي، من بين 137.906 أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيا ضمن 146 مخططا، فيما يستهدف البرنامج هـذا الـعام 2020 تطوير 72 مخططا جديدا توفر أكثر من 90 ألـف قطعة أرض بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال، في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الـذي يلبي رغباتهم، مما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 ، بما يؤكد المضي قدما في الخطط الـتي تحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة.// يتبع //07:04ت م0009