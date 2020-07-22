كانبيرا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساعلنت وزارة الدفاع الاسترالية ان خمس سفن حربية أسترالية تشارك في تدريبات عسكرية في بحر الفلبين إلى جانب قوات من البحرية الأمريكية واليابانية.وقال قائد مجموعة المهام الاسترالية المشتركة الجنرال مايكل هاريس "القوات البحرية الاسترالية تشارك على مدار اليومين المقبلين بمهام تدريبية مختلفة بهدف المحافظة على منطقة المحيطين الهادئ والهندي حرة ومفتوحة".// انتهى //07:26ت م0012