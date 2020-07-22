كانبيرا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز عن تسجيل 484 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية وهو ما يعتبر اعلى حصيلة اصابات يومية منذ بدء الوباء.واوضح اندروز انه تسجيل حالتي وفاة لرجلان في التسعينات من العمر مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 44 وفي استراليا الى 128 حالة وفاة.اما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي الإصابات في استراليا الى 12428 اصابة تعافى منها 8541 شخصا.// انتهى //07:26ت م0013