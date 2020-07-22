طرابلس 01 ذى الحجة 1441 هـ الموافق22يوليو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إلى إعلان لجنة الخارجية في مجلس النواب عن بالغ قلقها من التقارير الواردة باستمرار التحشيد العسكري حول مدينة سرت والتحريض للهجوم على المدينة، معبرة عن قلقهاالشديد لإمكانية تعرض سكان المدينة الذي يفوق 150 ألف نسمة لأزمة إنسانية كبيرة جراء الهجوم على المدينة بالإضافة إلى احتمال تعرض بنيتها التحتية ومرافقها لأضرار بالغة.وواصلت الصحف إلى الأوضاع العسكرية ،موضحة تواصل التحشيد العسكري في منطقة سرت – الجفرة ، مبينة ان قوات الوفاق تواصل التحشيد العسكري من معدات عسكرية في منطقة أبوقرين غرب مصراتهمن أجل الهجوم على سرت الجفرة ، في المقابل يواصل الجيش حشده لكافة أنواع الأسلحة لصد أي تحرك ، محذرة من مغبة هذا التحشيد على أهل المنطقة ومنطقة النفط.ونوهت الصحف إلى وصف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، موافقة مجلس النواب المصري على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية بأنها «إعلان حرب على ليبيا»، معتبرا أن أية قوات أجنبية داخل ليبيا هي قوات معادية، موضحا إن موافقة مجلس النواب المصري بالأمس على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية هو إعلان حرب على ليبيا، وخرق لميثاق الجامعة العربية.وتناولت الصحف بالاتصال الهاتفي الذى أجراه وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مكالمة مع نظيره التونسي نور الدين الري، وتبادلا سويا وجهات النظر حول التطورات في ليبيا،كما كان الاتصال مناسبة تبادل خلالها الوزيران وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها بالخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا.وعرجت الصحف على دعوة الاتحاد الأوروبي، إلى وقف التصعيد في ليبيا،مضيفا أن الاستجابة المسؤولة الوحيدة لصالح ليبيا والليبيين والمنطقة بأسرها هي مضاعفة الجهود الجماعية نحو التوصل إلى حل سياسي تفاوضي. وقد اتخذنا جميعًا على عاتقنا التزامات قوية في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة بشأن ليبيا .// انتهى //07:35ت م0015