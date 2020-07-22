نجران 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأعلنت جامعة نجران،أمس، نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1442 / 1443هـ ،للمتقدمين والمتقدمات لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم.وأوضح وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن عدد المقبولين والمقبولات في برامج الجامعة بلغ 6558 طالباً وطالبة، وستتم إتاحة تأكيد القبول وإصدار الرقم الجامعي إلكترونياً بنهاية دوام يوم غد ،مشيراً إلى أن قبول المرحلة الثانية "القبول الاحتياطي" للفصلين سيكون حسب المقاعد المتاحة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية بدءاً من الـ13 من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1441/12/21 هـ، فيما ستعلن النتائج في الـ 25 من الشهر ذاته.// انتهى //08:43ت م0017