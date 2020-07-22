المدينة المنورة 01 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, تضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة, وتدني مدى الرؤية.وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظتي الحناكية والمهد، وتستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.// انتهى //08:47ت م0018