نجران 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة شرورة الأحد القادم برنامجاً تدريبياً بعنوان "الادخار وإدارة ميزانية الأسرة"، وذلك عبر منصة "zoom".ويهدف البرنامج التدريبي الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تأصيل مفهوم التعامل مع المال، وتغير السلوك المالي، وأهمية دورة حياة التخطيط المالي للوصول إلى الحرية المالية، والموازنة الشخصية وحمايتها،والاقتراض وطريقة كرة الثلج لسداد الديون، وكيفية زيادة الدخل.// انتهى //09:17ت م0021