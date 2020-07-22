أبهـا 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليه 2020 م واساعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير, صرف مكافآت الطلاب والطالبات لشهر ذي القعدة لعام 1441هـ, بمبلغ 4,443,779 ريالاً، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين.وأتمّت إدارة الشؤون المالية بالتعاون مع إدارة خدمات الطلاب إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين، بعد استكمال مسيرات الصرف اللازمة، ودعت الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من الإيداع.// انتهى //09:19ت م0022