الدمام 01 ذو الحجة 1441هـ الموافق 22 يوليو 2020م واسأوضح المتحدث الرسمي لجوازات المنطقة الشرقية عقيد معلا بن مرزوق العتيبي أن العمل في جوازات المنطقة الشرقية مستمر بجميع فروعها بمحافظات المنطقة الشرقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال الحالات الطارئة والعاجلة، والتي لم يتمكن المستفيدون من تنفيذها من خلال منصات خدمات الجوازات الإلكترونية (أبشر، أبشر أعمال، مقيم).ونوه العقيد العتيبي بأنه في حال ظهور أي رسالة تعيق تنفيذ الخدمة إلكترونياً يمكن للمستفيد معالجتها بمراسلة الجوازات من خلال خدمة الرسائل والطلبات، حيث يمكن للمستفيد الدخول على حسابه في منصة أبشر الإلكترونية واختيار أيقونة خدماتي ثم الخدمات العامة ثم الرسائل والطلبات وتوجيه الرسالة للمديرية العامة للجوازات، واختيار نوع الطلب وتوضيح الملاحظة نصياً بالرسالة وإرفاق المسوغات النظامية لطلبه ليتم تنفيذها والرد عليه دون الحاجة لمراجعتهم مقار الجوازات.//انتهى//10:22ت م0035