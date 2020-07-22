الخليل 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ، ثمانية فلسطينيين من عدة بلدات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في الخليل ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت عيسى صالح العمور بعد مداهمة منزله تفتيشه والعبث بمحتوياته .وفي ذات السياق ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت كلًا من: محمد عيسى وهشام محمود نجاجرة وبهاء كامل جوابرة وعمر كريم، كما اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت مهند أحمد الحوامدة وغسان محمد المحاريق، إضافةً إلى اعتقال محمود عيسى، بعد أن داهمت منزله في بلدة بيت عوا جنوب الخليل.// انتهى //10:23ت م0037