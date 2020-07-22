رام الله 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل، 403 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، ووصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس إلى 8,750 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 67 حالة وفاة ، والحالات التي تماثلت للشفاء وبلغت 2106حالةوأبرزت صحف فلسطينية تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، على الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات الضم الإسرائيلية وصفقة القرن الأميركية، مشيرا إلى ضرورة خلق تحالف دولي تقوده الرباعية الدولية والدعوة إلى مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف ويستند على القانون والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث، هدم قوات الاحتلال خمسة منازل ومنشآت في سلفيت والخليل،فيما أضرم مستوطنو مستوطنة "ايتسهار" النار ، في حقول زراعية لاهالي قريتي بورين ومادما جنوب غرب نابلس، ما أدى إلى احتراق مئات اشجار الزيتون والتين والصبر، واعتقال قوات الاحتلال ، ستة فلسطينيين من الضفة بينهم أب وولده.وأوردت صحف فلسطين تأكيدات الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن ما ينقص فلسطين حالياً هو إنهاء الانقسام الداخلي، وتعزيز الوحدة الوطنية والشراكة السياسية.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن إعلان النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، "أن أول لقاح روسي ضد فيروس كوورنا (كوفيد-19)، الذي شارك في تصميمه وإنتاجه مختصون عسكريون وعلماء من مركز "غيمالي" للبحوث، بات جاهزا".// انتهى //10:31ت م0039