الخرطوم 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم ، مثول الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه وقادة في حزب المؤتمر الشعبي أمس ، أمام المحكمة التي ستبدأ النظر في قضية انقلاب 1989 .وأشارت الصحف إلى توصل أطراف سد النهضة، خلال قمة أفريقية مصغرة، أمس إلى اتفاق يقضي باستئناف التفاوض بغرض التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ملء وتشغيل السد، وذلك بعد أسبوع من توقفها.ونشرت الصحف إعلان الجيش المصري ، مقتل 18 إرهابياً في عملية جوية وبرية في منطقة شمال سيناء أمس، في إطار معركته لمكافحة الإرهاب في المنطقة.ولفتت الانتباه إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العراقي ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي قرب قضاء "خانقين" شرق العاصمة بغداد.وركزت الصحف على انتقاد ألمانيا واليونان ، الاستفرزازات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وأثرها على تماسك حلف شمال الأطلسي.ونقلت عن منظمة الصحة العالمية ، إنها ستشكل فريقاً من العلماء والخبراء في مجالات مختلفة لمكافحة الأخبار الزائفة حول انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تشكل خطورة على الصحة العامة.// انتهى //10:35ت م0040