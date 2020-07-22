مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واس.أطلقت جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة "مبادرة سلام وأمان" التي تستهدف الأفراد والأسر بمنطقة مكة المكرمة، وتسعى إلى تنمية قيم التواصل والاجتماع وتعظيم البلد الحرام لدى أفراد الحي ومن ثم المجتمع وقاصدي البلد الحرام كأحد أهم أهداف الجمعية الاستراتيجية.وأوضح نائب الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة المدير التنفيذي الدكتور عبد الرحمن الغامدي، أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل الحملة الوطنية لموسم الحج "بسلام آمنين"، وتعد المبادرة المركزية الأولى على مستوى منطقة مكة المكرمة لفروع الجمعية الثلاثة في مكة وجدة والطائف، وأنها عبارة عن حقيبة إلكترونية حافلة بالمعلومات والأنشطة لاستثمار الأيام العظيمة بالمتعة والفائدة وسمو الروح.وأضاف أنها ستسهم في رفع الوعي بقيمة سلامة الإنسان وأمن الحرم وفنائه المحيط به من الأوبئة، وأنها تسعى إلى تعزيز قيمة الاجتماع لدى الأسر في منطقة مكة المكرمة على اغتنام فضل الزمان وشرف المكان والجوار بالأعمال الصالحة.ونوّه الدكتور الغامدي بأن تفعيل الحقيبة يكون من خلال مراكز الأحياء التابعة لجمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة في مكة وجدة والطائف، وعددها 69 مركزًا ويشمل التفعيل كذلك أكثر من 100 فريق تطوعي يتبع لفروع الجمعية وكياناتها.يذكر أن تفعيل مبادرة "سلام وأمان" سيبدأ من بداية ذي الحجة حتى الخامس عشر منه، على منصّات جمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.// انتهى //10:37ت م0041