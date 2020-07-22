بريدة 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة القصيم مبادرة تطوعية تستهدف مشاركة المجتمع المحلي بالأعمال التطوعية لأعمال تنظيم الباعة والمتسوقين بمدينة الأنعام بمدينة بريدة خلال موسم الأضاحي، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.ودعت أمانة منطقة القصيم الراغبين في المشاركة في برنامج أضاحي التطوعي إلى المبادرة بالتسجيل عبر المنصة الإلكترونية https://nvg.gov.sa/.يذكر أن المبادرة تنطلق غداً لمدة ثمانية أيام لفئة الرجال، من الساعة الخامسة حتى الساعة التاسعة صباحاً.// انتهى //10:44ت م0043