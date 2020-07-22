كابل 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واسقتل سبعة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغاني وتسعة من مسلحي طالبان في اشتباكين منفصلين.وقالت شرطة إقليم قندهار في بيان لها اليوم إن اشتباكا اندلع في منطقة (تختا بول) التابعة للإقليم الواقع جنوبي أفغانستان بعدما هاجمت طالبان نقاط تفتيش أمنية ما أدى إلى مقتل سبعة على الأقل من أفراد قوات الأمن.وعلى صعيد متصل قالت شرطة القوات الخاصة الأفغانية في بيان إن تسعة مسلحين على الأقل من طالبان قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباك بإقليم غزنة بوسط البلاد.وأشار البيان إلى أن الاشتباك وقع في قرية (ارزو) قرب مدينة (غزنة) بعدما هاجمت طالبان نقاط تفتيش تابعة لقوات الامن.وأكد البيان أن القوات الخاصة صدت هجوم طالبان ،مضيفا أن تسعة من طالبان قتلوا في الاشتباك وأصيب ثلاثة آخرون.ولم تصدر حركة طالبان أي تعليق على الاشتباكين فيما لم يقدم البيانان الرسميان مزيداً من التفاصيل.// انتهى //10:44ت م0044