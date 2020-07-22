بيروت 01 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 22 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان واللقاءات التي سيعقدها مع المسؤولين اللبنانيين ، في حين وافق مجلس الوزراء على الاستعانة بشركتين دوليتين للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.وأشارت الى تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، السفير جيمس جيفري، أن تنظيم انتخابات مجلس الشعب السوري الأخيرة دلالة على عدم اهتمام النظام بشعبه وهي خطوة تمثل استفزازا كاملا ضد السوريين ، مؤكدةً مواصلة الولايات المتحدة الضغط على دمشق اقتصاديًا وسياسيًا ودبلوماسيًا.وتحدثت الصحف عن إعلان الرئاسة المصرية في بيانها أمس ، أن مصر اتفقت مع إثيوبيا والسودان على منح الأولوية لبلورة اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق.ولفتت الانتباه إلى توصل القادة الأوروبيون الـ 27 أمس إلى خطة تاريخية لدعم اقتصاديات دولهم المتضررة جراء وباء كورونا تمول لأول مرة بواسطة دين مشترك.// انتهى //10:55ت م0045